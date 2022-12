Fire personer i kritisk tilstand efter koncert

Ved en koncert i London med afrobeat-musikeren Asake er flere personer kommet til skade, hvoraf fire er i kritisk tilstand, efter de blev mast under koncerten

Under en koncert i London med musikeren Asake forsøgte en stor gruppe mennesker at presse sig ind til koncerten, hvilket har ført til, at flere personer er kommet til skade.

De er simpelthen blev mast i menneskemængden, og fire af dem er i kritisk tilstand.

Det oplyser politiet i en pressemeddelelse.

Her skriver de, at politiet blev kaldt ud til Brixton O2 Academy i den sydlige del af London klokken 21.35 lokal tid torsdag aften, da de fik meldinger om, at en gruppe ville forcere sig adgang til spillestedet.

Da politi og redningsmandskab ankom til stedet, konstaterede de, at der var flere tilskadekomne.

I alt blev otte personer kørt på hospitalet i ambulance, hvoraf fire fortsat var i kritisk tilstand, da pressemeddelelsen udkom tidligt fredag morgen lokal tid.

Der pågår nu en undersøgelse af stedet og en efterforskning af, hvad der gik galt. I skrivende stund er der ikke nogen anholdte.

I politiets pressemeddelelse oplyser de samtidig, at de har kendskab til en video fra stedet, som deles på sociale medier, og de opfordrer derfor til, at man lader være med at dele den yderligere.

Koncerten med Asake blev stoppet omkring halvvejs. Det var den tredje i rækken af udsolgte koncerter på stedet med den nigerianske sanger.

Han hedder i virkeligheden Ahmed Ololade og er ved at få sit helt store gennembrud, særligt i Storbritannien.