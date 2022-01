Fjern min musik fra Spotify

den 76-årige musiker Neil Young er sur. Så sur, at han kræver, at hans musik bliver fjernet fra streamingtjenesten Spotify.

Årsagen til det vilde krav er, at den efterhånden halvgamle Young ikke vil sættes i forbindelse med vaccine-skeptikeren Joe Rogan.

Rogan er podcast-vært på samtaleprogrammet 'The Joe Rogan Experience', der anslås at have omkring 11 millioner lyttere pr. afsnit.

Joe Rogan, der også er MMA-kommentator og standupkomiker, har fået kritik for sit syn på corona og især vaccinen mod virussen. Blandt andet han har opfordret unge og sunde mennesker til ikke at lade sig vaccinere.

Den slags personer vil Neil Young ikke kædes sammen med, og derfor har han i et åbent brev på sin hjemmeside bedt om, at hans musik bliver fjernet fra Spotify.

Tvisten står mellem disse to herrer. Foto: Ritzau Scanpix

Brevet er siden blevet fjernet, men flere medier - blandt andet britiske The Guardian har set det - og ifølge dem kritiserer 'Harvest Moon'-stjernen Joe Rogan for at 'sprede falske oplysninger om vacciner', hvilket kan forårsage døden.

Neil Youngs manager, Frank Gironda, har over for The Daily Beast bekræftet, at brevet fra musikeren er ægte. Gironda har desuden kunnet fortælle, at Neil Young er 'meget ked af det', og holdet bag ham 'prøver at finde ud af, hvad der skal ske nu'.

Ifølge Neil Young må Spotify nu vælge, om de vil have ham eller Joe Rogan på deres tjeneste.

I december udgav Neil Young sit seneste album, som Thomas Treo blandt andet gav disse ord med på vejen:

'Neil Young kan ikke ramme en ladeport med en banjo på sine gamle dage, så måske derfor har hans aktuelle makværk fået titlen 'Barn'.' Læs hele anmeldelsen her.