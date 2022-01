Fjerner alt efter shitstorm

Spotify er havnet i noget af en shitstorm på grund af podcastværten Joe Rogan.

Han blev nemlig beskyldt for at sprede misinformation om coronavirus af ingen ringere end den legendariske musiker Neil Young, der endte med at trække sin musik fra platformen. Siden fulgte Joni Mitchell med, og nu har også Nils Lofgren fjernet sit arkiv af musik fra Spotify.

Det oplyser rockmusikeren i en udtalelse på Neil Youngs hjemmeside, som siden er citeret af flere internationale medier.

Nils Lofgren har i mange år spillet sammen med Bruce Springsteen. Foto: VINCENT WEST/Ritzau Scanpix

'For et par dage siden blev min hustru og jeg opmærksomme på Neil og Daryl, der sammen med hundredvis af sundhedspersonale, forskere, læger og sygeplejersker beskyldte Spotify for at sprede løgne og misinformation der skader og dræber mennesker'.

'Når disse heroiske kvinder og mænd, som har brugt deres liv på at redde vores, råber om hjælp, så vender man ikke ryggen til dem for penge og magt. Så lytter man og står sammen med dem', skriver Nils og Amy Lofgren blandt andet i deres fælles udtalelse.

Samtidig fortæller de, at det meste af musikken nu er fjernet fra platformen.

'Mens jeg skriver dette brev, har vi fået fjernet de seneste 27 år af min musik fra Spotify. Vi har taget kontakt til de produktionsselskaber, der ejer min tidligere musik for også at få det fjernet', lyder det.

Afslutningsvis opfordrer de andre musikere til at gøre det samme.

Joe Rogan er vært på den mest populære podcast i verden, 'Joe Rogan Experience', som har mange millioner lyttere. Han er gentagne gange blevet beskyldt for at sprede misinformation om coronavirus, vacciner, mundbind og lignende ting i forbindelse med pandemien.