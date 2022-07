Fjerner Michael Jackson-sange

Det er slut med at høre Michael Jackson-sangene 'Breaking News,' 'Monster' og 'Keep Your Head Up' på diverse musiktjenester.

Sony Music og Michael Jacksons arvinger har nemlig valgt at fjerne sangene og trække dem tilbage. Det bekræfter de over for EW.

De tre sange er fra 2010-albummet 'Michael', som udkom efter sangerens død. Efterfølgende blev de tre numre beskyldt for forfalskning, da det angiveligt ikke var Michael Jacksons stemme, som var på numrene. Alle beskyldningerne er blevet nægtet, og det er heller ikke en indrømmelse, at sangene nu fjernes.

- Boet efter Michael Jackson og Sony Musik har besluttet at fjerne 'Breaking News,' 'Monster' og 'Keep Your Head Up', fordi det er den mest simple og bedste måde én gang for alle at komme videre fra den snak, der har været omkring numrene, siger sangerens arvinger og Sony Music i en fælles udtalelse og fortsætter:

- Vores fokus er fortsat, hvor det skal være - på de spændende nye og eksisterende projekter, der hylder Michael Jacksons arv. Intet skal læses ind i denne handling i forhold til sangene ægthed. Nu er det bare tid til at komme videre fra den forstyrrelse, der har været omkring dem.

Sagsøgt

Michael Jackson døde i 2009, og året efter blev albummet 'Michael' så udgivet med en række nye sange, som angiveligt var optaget to år før hans død.

Siden fulgte beskyldninger om, at det i virkeligheden ikke var Michael Jackson, der sang alle numrene, og i 2014 blev Sony Music og boet trukket i retten af en fan.

Beskyldningerne er gentagne gange blevet afvist fra officielt hold, men blandt andre Michael Jacksons mor støttede dengang beskyldningerne ifølge the Guardian.

Sagen behandles ifølge flere medier nu i Højesteret.