Fleetwood Mac-stifter Peter Green er død

Peter Green er i denne weekend sovet stille ind, og som 73-årig har han trukket vejret for sidste gang.

Det bekræfter hans advokat på vegne af familien. Det skriver flere medier - heriblandt Daily Mail, Sky News og Mirror.

'Det er med stor sorg, at Peter Greens familie må meddele, at han døde i weekenden,' lyder beskeden, hvor det også bliver fortalt, at han sov stille ind.

Familien vil ifølge medierne komme med en længere udtalelse i løbet af de kommende dage.

Se også: Kæmpe søgsmål: Guitarist smidt ud af historisk band

Peter Green ( i midten) sammen med resten af Fleetwood Mac, som han var med til at skabe. Foto: Sendtoppo/Shutterstock

Peter Green var i 1967 med til at skabe bandet Fleetwood Mac, der siden har skabt en lang række hits og solgt mere end 120 millioner albums på verdensplan.

Han var guitarist i bandet, som han allerede forlod igen i 1970. Siden udgav han en række soloalbums. I 1997 skabte han bandet Peter Green Splinter Group, som han fik succes med, indtil han syv år senere forlod bandet, der gik i opløsning.

I 1998 blev han optaget i the Rock and Roll Hall of Fame sammen med flere andre Fleetwood Mac-medlemmer, og i 2019 blev han af mediet Rolling Stone placeret som nummer 58 på listen over de 100 bedste guitarister nogensinde.

Ifølge medierne har Peter Green kæmpet med psykiske problemer i flere år. I 1970'erne blev han diagnosticeret med skizofreni og tilbragte flere periode på psykiatriske hospitaler, hvor han fik forskellige behandlinger.

Nu er han død i en alder af 73 år. Dødsårsagen er endnu ikke offentliggjort.