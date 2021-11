Flere teenagere blandt dræbte på festival

De otte festivalgængere, der fredag aften mistede livet ved en ulykke på festivalen Astroworld i Houston, var alle under 30 år gamle.

Det fortæller byens borgmester, Sylvester Turner, på et pressemøde lørdag aften dansk tid.

- I går aftes skete en meget tragisk hændelse, og det er en meget aktiv efterforskning, der er i gang, og den vil fortsætte et godt stykke tid endnu, siger borgmesteren på pressemødet, inden han oplister de dræbtes aldre:

- En var 14 år, en var 16 år, to var 21 år, to var 23 år, en var 27 år, og den sidste er fortsat uidentificeret, lyder det fra borgmesteren.

Han fortæller desuden, at seks ud af de otte dræbtes pårørende er blevet underrettet.

Borgmesteren oplyser videre, at der fortsat er 13 indlagte, hvoraf fem er under 18 år gamle. Han opfordrer desuden til, at man er påpasselig med at tro på, hvad man læser på sociale medier om ulykken.

Myndighederne i Houston orienterede i går om de otte dødsfald under koncert med Travis Scott til Astroworld-festival i Houston.

'Fuldstændig knust'

Tragedien skete under en koncert med den amerikanske rapper Travis Scott, der står bag festivalen. Under koncerten opstod der tumult, og flere blandt publikum blev mast.

Politiet efterforsker fortsat årsagen til ulykken, og på pressemødet opfordrer de til, at man går til politiet, hvis man har informationer om ulykken.

Tidligere lørdag meldte Travis Scott ud i et opslag på Twitter, at han samarbejder med politiet og myndighederne.

'Jeg er fuldstændig knust over det, der skete i går aftes. Mine bønner går til familierne og alle dem, der er berørt af det, der skete til Astroworld Festival', skriver han i opslaget og fortsætter:

'Jeg har forpligtet mig til at arbejde sammen med myndighederne i Houston for at sørge for de familier, der har brug for det. Tak til Houston Politi, tak til brandvæsenet og NRG Park for deres øjeblikkelige reaktion og støtte. Jeg elsker jer alle'.

--------- SPLIT ELEMENT ---------