Flov over sexede billeder

Den amerikanske popstjerne Selena Gomez fortæller, at hun følte sig presset til at optræde delvist afklædt på ikonisk albumcover

Selena Gomez har været i mediernes søgelys, siden hun var ganske ung. Først som Disney-skuespiller og siden som popstjerne med pladekontrakt, før hun fyldte 16.

I en rundbordssamtale med blandt andre komikeren Amy Schumer arrangeret af mediet The Hollywood Reporter afslører den 29-årige verdensstjerne nu, at hun, siden hun var ganske ung, har følt sig presset til at være sexsymbol.

Selena Gomez fortryder at være stillet op til den afklædte fotoserie, hvor nogle af billederne blev brugt til promovering af 'Revival'-albummet. Pr-foto

Et af de tilfælde, hun nævner, er billederne, der blev taget til promovering og til forskellige udgaver til coveret på hendes andet album, 'Revival', der udkom i 2015.

- Jeg var virkelig flov, efter jeg havde lavet det (albumcoveret, red.), siger hun og tilføjer, at hun med tiden har lært at leve med det:

- Jeg har været nødt til at arbejde med de følelser. Det var et valg, som jeg ikke nødvendigvis er glad for, at jeg traf, men jeg synes, jeg har gjort, hvad jeg kunne for at være tro mod mig selv.

Selena Gomez har tidligere udtalt sig positivt om billederne, som hun mente udstrålede 70'er-stemning. Nu fortryder hun dem og skammer sig over dem. Pr-foto

I interviewet siger hun desuden, at hun følte sig som 'en joke', da coveret blev offentliggjort, da det ikke hænger sammen med den person, hun føler, hun er.

- Jeg er i virkeligheden ikke en særlig seksuel person, siger hun og tilføjer:

- Nogle gange kan jeg godt lide at føle mig sexet, men det betyder ikke, at det er for alle andre. Det kan godt bare være for mig selv.

