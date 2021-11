Føj! Pisser fan i hovedet under koncert

Forsangeren fra Brass Against skulle virkelig tisse under en koncert på festivalen 'Welcome to Rockville'

En koncert tog en noget uventet drejning, da bandets kvindelige forsanger pludselig besluttede sig for at tisse en fan i ansigtet.

Coverbandet Brass Against spillede på festivalen 'Welcome to Rockville', da forsangeren, Sophia Urista, kom med flere bemærkninger om, hvor meget hun skulle tisse.

Derfor inviterede hun en frivillig op på scenen til at agere hendes menneskelige toilet.

- Jeg skal tisse, og jeg kan ikke nå på toilettet. Så vi kan lige så godt gøre et show ud af det.

Den villige fan fandt sin vej til scenen og lagde sig til rette, hvorefter forsangeren som lovet urinerede udover hans ansigt, alt i mens hun optrådte med sangen 'Wake up' af Rage Against the Machine.

Sker ikke igen

Efterfølgende har bandet dog været på Twitter for at undskylde tisse-sagen.

'Vi havde en fantastisk aften til 'Welcome to Rockville'. Sophia blev revet med. Det er ikke noget, som vi andre forventede, og det er ikke noget, som I vil opleve til vores shows igen' lyder det.

Og flere Twitter-brugere undrer sig over optrinnet.

En bruger vil nemlig gerne vide, hvem der mon måtte gøre rent efter koncerten, og en anden stiller spørgsmålstegn om samtykke.

Kommer til Danmark

Hvis du ikke er blevet skræmt helt væk endnu, så kan du få lov til at opleve bandet i levende live til næste år, hvor de spiller på Train i Aarhus.

Bandet forsikrer dog, at du ikke ender i et golden shower.

Se det vilde optrin i videoen herunder.