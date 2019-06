Før Parken: Anklages for blodig vold

Det tyske band Rammstein er kendt for at give smæk for skillingerne på scenen.

Rockgruppens sanger, Till Lindemann, kan åbenbart også dele øretæver ud.

Metalsitet Blabbermouth skriver, at frontmanden anklages for vold, efter han angiveligt har overfaldet en 54-årig mand fra Hamborg på et luksushotel i München.

56-årige Till Lindemann placerede en albue i mandens ansigt. Offeret fik næseblod og har muligvis brækket kæben.

Rockstjernen blev tilsyneladende provokeret af, at manden antydede, sangerens ledsager, Lana, var prostitueret.

- Jeg betaler gerne dobbelt for dig, skulle manden have sagt til kvinden.

Udsolgt i København

Episoden fandt sted klokken 3 om natten efter Rammsteins koncert på Olympiastadion i München i lørdags.

Politiet har overfor tyske medier bekræftet hændelsen.

Till Lindemanns tidligere kæreste, modellen Sophia Thomalla, har efterfølgende forsvaret sangeren.

- Till er det mest høflige menneske, jeg kender. Jeg ved ikke, hvad der skete, siden han mistede besindelsen, men hvis han gik amok, så var det berettiget.

Rammstein optræder i Parken i København på onsdag. Showet har været udsolgt længe.

Sekstetten har netop udsendt comebackpladen 'Rammstein', der gik direkte ind på førstepladsen af albumlisterne i blandt andet Danmark, Frankrig, Holland og naturligvis Tyskland.