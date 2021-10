Før stort comeback: Dropper alkoholen

Der skal nok være nogle rustne rock-koryfæer rundt omkring i verden, der vil mene, at alkohol og smøger har bidraget positivt til deres sangstemme gennem årene.

Men pop-sangerinden Adele, 33, er ikke blandt dem, skriver britiske The Mirror.

Hun afslører således over for sine følgere på Instagram under en såkaldt 'live-session' og spørgerunde, at hun forud for sit store comeback er blevet afholdskvinde.

På fredag sender Adele sin nye single 'Easy on Me' på gaden, og i den forbindelse skal hun selvfølgelig også ud og synge live på de store scener igen.

Derfor skal stemmen være i topform. Det bidrager alkohol ifølge hende ikke til, og derfor har hun lagt sin hyggedruk på hylden for nu.

Elsker Aperol

En følger spurgte i forbindelse med live-sessionen Adele, hvad hendes yndlingsdrink er.

- Aperol Spritz - det elsker jeg, selv om jeg må droppe at drikke, fordi jeg er ved at gøre klar til comeback, lød det fra verdensstjernen.

I et nyligt interview med Vogue fortalte Adele, at hun gennem årene generelt har haft 'et tæt forhold' til alhohol.

Hun røbede, at hun altid har været fascineret af at udforske konceptet, fordi det har formået at holde Adele og hendes far adskilt. Derfor ville hun undersøge, hvad der var så fedt ved at drikke.

Artiklen fortsætter under opslaget ...

I samme moment afslørede sangerinden, at hendes alkoholforbrug eskalerede under coronapandemien. Her var det især vin, Adele nød - ifølge hende selv hver eneste aften, syv dage om ugen.

Stanvissen på klub og bar

Inden verden blev lagt ned af corona, festede Adele løs på diverse klubber i Los Angeles i kølvandet på sin skilsmisse fra eksmanden Simon Konecki.

Her gik hun også til den med de våde varer, og har fortalt, hvordan hun ofte væltede stangvissen ud af bagdøren fra alskens barer, og at hun næsten altid vågnede op med vilde tømmermænd.

Set i det lys er det imponerende, at Adele over de seneste par år har tabt sig voldsomt. Faktisk er hun næsten ikke til at kende.

Da Adele ikke har udgivet ny musik siden 2015, får koncertgængere dermed snart en helt ny version af hende at se på scenen - både trimmet og med garanti helt ædru ...