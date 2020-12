Første gang i 26 år: Vi gjorde det endelig!

Mariah Careys julehit 'All I Want for Christmas' indtager førstepladsen på den britiske hitliste for første gang

Der findes nok ikke mange, der ikke skråler med på Mariah Careys juleklassiker 'All I Want for Christmas' det meste af julemåneden.

Alligevel er det aldrig lykkedes for den 26 år gamle sang at ramme førstepladsen på den britiske hitliste. Før nu.

Ifølge Official Charts har 'All I Want for Christmas' indtaget pladsen som nummer 1, og dermed slår den en ikke ubetydelig rekord.

Ingen anden sang har nemlig haft så mange uger på top 40, før den blev nummer 1.

Mariah Carey er da også meget tilfreds med nyheden.

'Glædelig jul UK! Vi gjorde det endelig! Vi holder juleånden ilive sammen på trods af det ulykkelige år, vi har haft. Elsker jer altid! Glæde til verden!', lyder det fra sangfuglen til Official Charts.

På andenpladsen ligger julehittet 'Last Christmas' fra Wham!.

Flere rekorder

'All I Want for Christmas' har siden december 2007 været at finde på den britiske top 40-liste hvert år op til jul.

I 1994, da sangen udkom, indtog den listens andenplads. Samme placering opnåede den i december 2017, 2018 og 2019.

Official Charts rapporterer desuden, at sangen i sidste uge slog rekorden for antal streaminger på en uge i 2020, da den i alt blev streamet 10,8 millioner gange.

