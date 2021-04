Første gang i 54 år: Slår vild rekord

Det amerikanske pop-idol Taylor Swift har endnu engang slået rekorder med sin musik.

Denne gang er der tale om rekorden for hurtigst at have haft tre albums i toppen af den britiske albumhitliste. En rekord, der de seneste 54 år har tilhørt den legendariske gruppe The Beatles.

Det skriver BBC.

Fredag landede albummet 'Fearless' som nummer et på hitlisten, og det betyder, at Swift på blot 259 dage har snuppet førstepladsen med tre forskellige albums.

Foruden 'Fearless', som er en genindspilning af popstjernens debutalbum, er det udgivelserne 'Folklore' og 'Evermore', der har sikret hende rekorden.

The Beatles sad solidt på rekorden med de tre albums 'Help!', 'Rubber Soul' og 'Revolver'.

Taylor Swift er dog ganske vant til at slå rekorder. Albummet med titlen 'Folklore', som udkom i sommeren 2020, slog rekorden for mest streamede album det første døgn efter udgivelsen.

I 2019 slog hun desuden Michael Jacksons rekord som mest prisvindende artist, da hun vandt seks American Music Awards.

Artiklen fortsætter efter videoen ...

Taylor Swift vandt blandt andet prisen for årtiets musiker ved AMA.

Albummet 'Fearless' udkom 9. april. Med udgivelsen ønsker Taylor Swift at tage ejerskabet tilbage over sin egen musik, efter at have mistet rettighederne til de oprindelige sange som 'Love Story' og 'You Belong with Me'.

Foruden de velkendte sange, som første gang udkom i 2008, indeholder albummet seks nye sange.