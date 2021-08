Første gang i 58 år: Misser turné

Han har ikke misset en eneste koncert med bandet siden 1963, men den kommende turné må den 80-årige Rolling Stones-trommeslager, Charlie Watts, springe over.

På grund af en ikke nærmere specificeret sygdom, som han er blevet opereret for, skal han nemlig komme sig, og derfor kan han ikke spille koncerter.

Det skriver flere internationale medier, heriblandt magasinet med det passende navn Rolling Stone.

'Charlie har fået lavet et indgreb, som var fuldstændig succesfuldt, men hans læger har afgjort, at han have rigtig ro til at komme sig', udtaler en repræsentant for bandet i en pressemeddelelse, skriver mediet.

I pressemeddelelsen joker Watts selv med, at hans timing for en gangs skyld var lidt 'off', lyder det.

Rolling Stones må spille uden deres trommeslager for første gang i 58 år. Foto: ImageSpace/Ritzau Scanpix

Charlie Watts var ikke den originale trommeslager i bandet, men han har været med siden 1963, og siden da har han ikke misset en koncert.

Han er det eneste medlem ud over Keith Richards og Mick Jagger, der har været med på samtlige studiealbum.

I 2004 blev Watts diagnosticeret med strubekræft, men det kom han sig helt over efter to operationer.