Iron Maiden-frontmanden, Bruce Dickinson, må efter seks års pladepause konstatere, at der skal mere til at skræmme folk end i de gode, gamle dage

Da Iron Maiden i 1982 udgav det klassiske heavy metal-album 'The Number of the Beast', blev bandet beskyldt for at være satanister, og religiøse grupperinger destruerede deres albums og demonstrerede ved koncerterne.