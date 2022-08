Folk flygtede fra koncert: Tre såret

Kaos, panik og folk, der flygter.

Sådan endte en koncert med rapperen Wiz Khalifa, der bærer det borgerlige navn Cameron Jibril Thomaz, fredag, da rapperen stod på scenen til en udendørskoncert i den amerikanske by Indianapolis.

Dele af publikum skulle have råbt og advaret om en mulig affyring af våben. Tre personer siges at være blevet lettere såret i flugten, oplyser politiet til AP News, der videre skriver, at der ikke er blevet fundet nogen våben.

45 minutter

Det var omkring 45 minutter inde i koncerten, at den blev afbrudt, og rapperen forlod i følge med sit band band scenen med det samme, skriver The Indianapolis Star.

Wiz Khalifa er blandt andet kendt for singlerne 'See You Again' fra 2015 og 'Black and Yellow' fra 2010.

Førstnævnte landede som den bedst sælgende single på verdensplan i 2015, og har mere end 3,2 milliarder visninger på YouTube.

I 2018 lagde den amerikanske rapper vejen forbi Danmark - nærmere betegnet Tusindårsskoven i Odense, hvor han var et af Tinderbox' hovednavne.