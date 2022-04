For første gang i 53 år: Synger sammen igen

Under Paul McCartneys koncert i Spokane Arena torsdag spillede han for første gang i 53 år en duet med John Lennon. Det gjorde han ved hjælp af en video fra stjerneinstruktøren Peter Jackson

Alt kan lade sig gøre med teknologi.

Således spillede Paul McCartney og John Lennon deres første duet i 53 år torsdag aften under Paul McCartneys koncert i Spokane Arena i USA.

Det skete med hjælp fra stjerneinstruktøren Peter Jackson, skriver mediet Deadline.

Peter Jackson udgav tidligere på året den anmelderroste dokumenter 'Get Back', som blev skabt på baggrund af mere end 60 timers optagelser af The Beatles, som verden aldrig før havde set, af deres sidste tid sammen som gruppe.

Paul McCartney og John Lennon indspillede i 1970 sangen 'I've got a feeling', og med hjælp fra Peter Jackson blev John Lennons del af sangen trukket ud, så den kunne afspilles alene, og dermed kunne McCartney synge sin del af sangen ved siden af klippet.

Samtidig blev video af John Lennon afspillet bag McCartney på skærme på scenen.

Paul McCartney fortalte da også på scenen, at det var Peter Jackson, der havde hjulpet med at få det til at ske.

Oprindeligt var sangen med på albummet 'Let it be', som blev udgivet i 1970, og det blev også året, hvor det legendariske band endte med at gå fra hinanden.

John Lennon døde i 1980 efter at være blevet ramt af skud uden for sit hjem i New York.