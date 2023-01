For fræk til Instagram

Lana Del Rey krydrede en nyhed om sit kommende album med et foto, der var så vovet, at det prompte blev fjernet

Elizabeth Woolridge Grant, bedre kendt som Lana Del Rey, er en amerikansk singer-songwriter, der efterhånden har en del album på samvittigheden.

Om et par måneder er hun klar med sit niende album, der har fået den mundrette titel ‘Did You Know That There’s A Tunnel Under Ocean Blvd’.

Det har længe været planen, at albummet skulle udgives 10. marts. Nu er det imidlertid - uden at der er givet en begrundelse - blevet udsat til 24. marts.

Lane Del Rey på scenen til Odense-festivalen Tinderbox i 2019. Foto: Per Lange

Det er dog hverken udsættelsen eller den medfølgende trackliste, der har været genstand for størst opmærksomhed i forbindelse med den seneste udmelding fra den 37-årige sanger. Det har til gengæld et af de billeder, der ledsagede ovenstående informationer.

På et af billederne blotter Lana Del Rey nemlig et af sine bryster, hvilket har været for hård kost for censuren på Instagram, der har kategoriseret det som ponografisk. Det skriver flere musikmedier. Blandt andet pitchfork.com

Billedet, der er en del af den samlede visuelle pakke i forbindelse med den kommende album-udgivelse, kan dog stadig ses på fansiden Lana Del Rey Online.