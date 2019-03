Forsanger amok på publikum: Hold jeres kæft!

Den amerikanske singer/songwriter Aaron Lewis et særdeles anstrengt forhold til folk, der hyggesnakker under hans koncerter.

Den tidligere Staind-forsanger er for tiden på en akustisk solotour i USA, og her er det flere gange endt i konfrontationer med publikum, fordi de ifølge sangeren larmer for meget til, at han kan fremføre sine akustiske sange.

9. marts skete det endnu en gang, da Lewis spillede i Oklahoma City, skriver musiksitet Metal Injection.

- Hold jeres fucking kæft, råbte den 46-årige sanger til tilskuerne mens han spillede starten af sangen 'Intro', men det havde ikke den effekt, som Lewis havde håbet på.

- Hvis ikke I holder jeres fucking kæft, så kan I ikke engang høre guitaren. Så hold kæft. Jeg har tre fucking minutter endnu - tre. Så vil I ikke være søde, bare for en gangs skyld?, forsøgte han sig, inden han truede med at forlade scenen, hvis snakken fortsatte.

Den trussel gjorde han alvor af kort tid efter, da han smed guitaren og kastede en drink ud i crowden, før han forlod scenen. Se Aaron Lewis få nok i videoen over artiklen.

Det er i øvrigt ikke første gang Lewis forlader scenen i vrede under den akustiske tur. I starten af februar skete det under en koncert i Pharr, Texas, ligeledes mens han forsøgte at spille 'Intro'.