Forsanger fra ikonisk rockgruppe død

Marty Balin, der var forsanger i og med til at grundlægge det amerikanske rockband Jefferson Airplane, er død. Han blev 76 år.

Balin døde torsdag i Tampa i den amerikanske delstat Florida. Ifølge en talsmand døde han på vej til hospitalet. Dødsårsagen er endnu ukendt.

Jefferson Airplane blev dannet i 1965 og var i begyndelsen inspireret af folkemusik og blues. Bandet blev senere et synonym for psykedelisk rock.

Blandt gruppens mest kendte og stildannende sange er 'Somebody to Love' og 'White Rabbit'. Sangene er fra gruppens andet album, 'Surrealistic Pillow', fra februar 1967, som blev en kæmpemæssig succes.

Jefferson Airplane blev dannet i 1965. Foto: AP

Gruppens koncerter på festivalerne i Monterey 1967 og på Woodstock i 1969 er blevet legendariske.

Bandets medlemmer blev løbende skiftet ud, og gruppen gik i opløsning i 1972. Senere samledes flere af medlemmerne på ny i det mere mainstream band ved navn Jefferson Starship.

På trods af succesen havde Marty Balin det til tider svært. Han følte sig således overskygget af den karismatiske sangerinde Grace Slick.

- Hver gang jeg gjorde noget, så sagde folk alligevel altid, at det var Grace Slick og Airplane eller Grace Slick og Starship.

- Selv når det var min stemme. Jeg har indspillet sange på egen hånd og alligevel oplevet, at folk har troet, at det var Graces sang. Det sårede mine følelser i et stykke tid, men der er ikke noget at gøre ved det, sagde Balin tilbage i 1993 til magasinet Relix.

Jefferson Airplane blev i 1996 optaget i Rock and Roll Hall of Fame.