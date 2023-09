Forsvundet i 54 år: Eftersøges verden over

En global eftersøgning efter Beatles-medlemmet Paul McCartneys forsvundne Höfner-basguitar er blevet igangsat.

Det skriver nyhedstjenesten BBC.

Paul McCartney købte instrumentet for 30 pund i Hamborg i 1961, men det forsvandt otte år senere.

Eftersøgningen har fået navnet 'Den forsvundne bas-projektet'.

Nick Wass, der i 12 år arbejdede som Höfners marketingchef, leder eftersøgningen og er gået sammen med to journalister i forsøget på at løse det 'største mysterium i rock and roll's historie,' lyder det.

Han har før samarbejdet med Paul McCartney og skrevet en bog om den forsvundne Höfner 500/1-violinbas.

Han oplyser, at Paul McCartney spurgte til guitaren under en nylig samtale mellem de to. Det var sådan, eftersøgningen for at finde den begyndte.

Det står ikke klart, hvad der skete med instrumentet, som formentligt blev lagt væk, efter The Beatles var færdige med at indspille 'Get Back' i 1969, siger Nick Wass til BBC.