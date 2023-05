Fortsætter trods dødsfald

For en måned siden døde Paul Cattermole, som var med til at stifte popgruppen S Club 7. Alligevel fortsætter gruppen nu planerne om en genforenings-turné

Det var med stor sorg, at medlemmerne af den britiske popgruppe S Club 7 tilbage i april kunne meddele, at 46-årige Paul Cattermole var død.

Cattermole var med til at stifte S Club 7 i 1998, og selvom han forlod gruppen i 2002, var det planen, at han skulle have været en del af den genforenings-turné, de står over for senere på året.

Hans pludselige død betyder dog ikke, at resten af gruppen sætter planerne i bero. I et opslag på Instagram oplyser S Club 7, at turnéen bliver en realitet.

- Det er et stykke tid siden, I har hørt fra os, men vi har ærlig talt været i chok. Det har taget os et stykke tid at finde de rigtige ord til at beskrive, hvordan vi har det efter tabet af vores bror, Paul, siger bandmedlem Jon Lee i en video.

Dropper turné

Det er dog ikke kun Paul Cattermole, der mangler i videoen. Også Hannah Spearitt er fraværende, og det skyldes ifølge resten af gruppen, at hun har valgt at droppe turnéen.

- Men vi fem glæder os rigtig meget og er klar til at fortsætte. Det bliver vores måde at hylde Paul. Så vi har faktisk besluttet at ændre navnet på turnéen til 'The Good Times Tour', fordi det var den sang, Paul skulle have sunget, forklarer Jon Lee videre i videoen.

S Club 7 består nu af Tina Barrett, Jon Lee, Bradley McIntosh, Jo O'Meera og Rachel Stevens.

Turnéen afholdes til oktober og kan opleves i Storbritannien og Irland.

S Club 7 er kendt for numre som 'Don't Stop Movin' og 'Bring It All Back'. De var aktive fra 1998 til 2003, så genforenings-turnéen skulle markere, at det er 25 år siden, bandet blev dannet.

Årsagen til Paul Cattermoles død er ikke offentliggjort.