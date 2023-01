Fortsætter trods tragisk dødsfald

Siden trommeslager i Foo Fighters, Taylor Hawkins, blev fundet død blot 50 år gammel i marts 2022, har bandet i stor stil holdt sig fra scenerne for at bearbejde tabet.

Kort efter tragedien aflyste bandet deres planlagte verdensturné uden information om, hvornår de havde planer om at vende retur.

Nu er der dog nyt fra Foo Fighters. I et opslag på Twitter, som blev delt nytårsaften, bekræfter de for første gang siden dødsfaldet, at deres fans kan se frem til at opleve dem på scenen igen.

'Uden Taylor var vi aldrig blevet det band, som vi blev - og uden Taylor ved vi, at vi bliver et andet band fremadrettet', skriver de blandt andet og fortsætter:

'Vi ved også, at I fans betød lige så meget for Taylor, som han betød for jer. Og vi ved, at når vi ser hinanden igen - og det gør vi snart - vil han være der i ånden med os alle hver aften'.

Annonce:

Artiklen fortsætter under opslaget ...

Taylor Hawkins, der havde spillet trommer i Foo Fighters i 25 år, har tidligere kæmpet med stofmisbrug. I 2001 overlevede han en overdosis heroin.

En officiel dødsårsag for Hawkins er ikke offentliggjort. Det lokale politi i Bogotá i Columbia, hvor Hawkins blev fundet død på et hotelværelse, udtalte dog umiddelbart efter hans død, at man mistænkte, at indtag af stoffer kunne være involveret.