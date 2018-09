Forudså rapper sin egen død?

Musikverdenen fik et chok, da det fredag blev klart, at rapperen Mac Miller var død, formentlig af en overdosis, blot 26 år gammel.

Men måske havde rapperen forudset sin egen død.

I hvert fald virker det tankevækkende, at hans seneste video til sangen 'Self Care' finder ham liggende i en kiste, og efter at have tændt en smøg skraber han ordene 'Memonto Mori' i kistelåget - indefra.

Rapperen Mac Miller er død

De latinske ord betyder oversat til dansk: 'Husk du skal dø'.

Sangeren, der egentlig hed Malcolm McCormick og indtil maj måned havde været kæreste i to år med Ariane Grande, skaber sig så et hul i kisten og slipper ud i en dynge af skidt, inden en massiv eksplosion ser ud til at gøre en ende på hans liv.

Mac Miller blev fundet død i sit soveværelæse i San Fernando Valley udenfor Los Angeles fredag.

I en meddelelse fra familien hedder det, at 'Malcolm McCormick, kendt og elsket af fans som Mac Miller, er trasgisk gået bort som 26-årig. Han var et klart lys i verden for sin familie, venner og fans. Tak for Jeres bønner'.

Mac Miller har optrødt på Roskilde Festivalen. Foto: Ritzau Scandic jarrc

Ifølge PEOPLE magazine tilbragte han en stille sidste aften med venner, og de havde set en football-match.

Intet tydede på, at det, der fulgte, skulle ske.

- Det er derfor, det er sådan et chok. Alle vidste, han var fintfølende, men tæntte, at det skyldtes hans nye album. nerver? Overhovet ikke, er en af vennerne citeret for at sige.

Selv har Mac Miller dog talt åbent om at være afhænmgig af stoffer og lide af depressioner. Han påstod dog, at han var ædru.

- Det er bare ikke cool med en overdosis, har han sagt.