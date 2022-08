Fransk stjerne overrasker: - Jeg har været mand i et år

'Chris' fra Christine and the Queens er født kvinde, er panseksuel og kalder sig normalt nonbinær, men har været i en hemmelig proces, hvor sangeren det seneste år har været en mand

Bag den franske hitgruppe Christine and the Queens, der herhjemme de senere år er blevet flittigt spillet på bl.a. P3, står 34-årige Héloïse Adélaïde Letissier, 34.

Det er forholdsvis nemt at følge med i stjernens verdensomspændende karriere, der de senere år er katapulteret mod stjernerne, men hendes kønsrejse er det lidt sværere at blive klog på.

Sangeren er født kvinde, men er panseksuel og dermed tiltrukket af mennesker - ikke af køn. Hun afslørede desuden i 2019 i et interview med magasinet Attitude, at hun var såkaldt 'genderqueer' - eller nonbinær.

Chris fra Christine and the Queens benytter sig af alter egoet 'Redcar', som bliver en del af bandnavnet på det kommende album. Foto: Instagram

At være nonbinær er en kønsidentitet, der betegner personer, som ikke identificerer sig som mand eller kvinde og dermed heller ikke det køn, de blev tildelt ved fødslen, men i stedet er nonbinære, en blanding af dem, hverken eller, eller noget helt tredje.

Forvirret? Så hold godt fast, for nu bliver det endnu mere omfangsrigt.

Nu afslører den franske stjerne nemlig på det sociale medie TikTok, at han i det seneste år har set sig selv som en mand, hvilket han hidtil kun har delt med tætte venner og familie.

Han har nu opdateret sine pronominer til han/ham på tværs af alle sine social media-platforme.

Tumultarisk rejse

Forvirringen hos fans og følgere er til at tage at føle på, men det er den åbenlyst også for 'Chris', som han kaldes i folkemunde, selv.

- Min kønsrejse er en lang proces. Jeg har været en mand i et år nu - lidt mere officielt i min familie og i mit forhold, siger han på TikTok i en tre minutter lang video.

Tilbage i marts i år lød det i The New York Times:

- Min kønsrejse har altid været tumultarisk. Det raser i mig lige nu, og jeg undersøger bare, hvad der er bag dette. En måde at udtrykke det på kunne være at skifte mellem 'dem' og 'ham'. Jeg vil gerne nedbryde det system, der får os til at putte køn ind i kasser på sådan en striks måde, sagde den franske hitmager.

Der er snart et nyt album med titlen 'Redcar les adorables étoiles (prologue)' på vej fra Christina and the Queens, og i den forbindelse vil man tilføje Chris' alter ego - Redcar - til bandnavnet, således at man fremover kalder sig Christina and the Queens presents Redcar.