Frontfigur i kendt rockband: 'Jeg har kræft'

Sanger og musiker Josh Homme, kendt fra Queens of the Stone Age, fortæller i interview, at han blev diagnosticeret med kræft i fjor. En operation har dog siden været vellykket, lyder det

Han er sanger og frontperson i rockgruppen Queens of the Stone Age, men det er muligvis fornuftigt i den kommende tid at geare lidt ned for det vilde musikerliv på landevejen.

Josh Homme blev således sidste år diagnosticeret med kræft.

Det fortæller han selv i et interview med magasinet Revolver, skriver svenske Aftonbladet.

Sangeren og musikeren har dog gennemgået en operation, og det får ham til at se lyst på fremtiden.

- Jeg er ekstremt taknemmelig for, at jeg kommer igennem det her, lyder det fra Josh Homme i interviewet.

Han afslører dog ikke mere om, hvilken type kræft han har.

Afsløre vil han dog gerne, at han med jævne mellemrum har ondt som følge af canceren.

- Jeg siger aldrig, at det ikke kan blive værre. Det siger jeg aldrig, og jeg vil ikke råde nogen til at sige det. Men jeg siger, at det kan blive bedre. Kræften er blot prikken over i'et i en interessant periode, siger Josh Homme lidt spøjst formuleret.

Han fortsætter:

- Jeg vil se tilbage på det her som noget, der er forfærdeligt, men som har gjort mig bedre. Det har jeg det godt med. Der er stadig mange ting at udføre. Og mange mennesker at udføre det med.

Ekstra Bladets musikanmelder, Thomas Treo, anmeldte i 2017 Queens of the Stone Age, da de gav koncert i Forum.

Læs anmeldelsen her.