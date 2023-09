Frontmand fra hitband dødeligt syg: 'Han har kort tid tilbage'

Hvis du var ung - eller lidt ældre for den sags skyld - i de glade 1990'ere, så stødte du med garanti på kæmpehittet 'Walkin' on the Sun' med den amerikanske rockgruppe Smash Mouth.

Den huserede på hitlisterne i 1997, og gruppen fik endnu nogle solide hits med 'All Star', Why 'Cant' We be Friends' og coverversionen af 60'er-bangeren 'I'm a Beliver', som i Smash Mouths version blev brugt i den storhittende 'Shrek'-film fra 2001.

Den oprindelige hovedmand bag- og forsanger i Smash Mouth hedder Steve Harwell, men han kommer næppe til at synge de store hits på en scene igen.

Dels forlod han Smash Mouth i 2021, men nu ligger han for døden og 'har kun kort tid tilbage'.

Det har Smash Mouths manager, Robert Hayes, bekræftet over for People i en erklæring:

'Steve hviler hjemme og bliver passet af sin forlovede og af personale fra hospice', siger talsmanden til mediet.

'Selvom Steve ikke har været med Smash Mouth i to år nu, og bandet fortsætter med at turnere med den nye vokalist Zach Goode, vil hans arv leve videre gennem musikken', fortsætter manageren i erklæringen.

Smash Mouth har solgt over 10 millioner albums på verdensplan.

'Steves stemme er en af de mest genkendelige og ikoniske i hans generation. Steve elskede sine fans og elskede at optræde', lyder det fra Robert Hayes, som fortsætter:

'Selvom Steve stadig er her hos os, vil det desværre kun være i kort tid. Min eneste yderligere kommentar er, at vi håber, at folk vil respektere Steve og hans families privatliv i denne svære tid', siger talsmanden.

Årelangt misbrug

Ifølge People var det mediet TMZ, som for nylig var først med nyheden om, at sangeren lider af leversvigt efter at have været i behandling for alkoholmisbrug på et hospital - et misbrug, der skulle have stået på i mange år.

Ifølge de sørgelige bulletiner har Harwell kun en uge eller mindre tilbage at leve i.

Det var da også svigtende helbred, der bevirkede, at han måtte trække stikket fra Smash Mouth for et par år siden.