Fundet død efter 10 dages eftersøgning

Den 32-årige, amerikanske countrystjerne Luke Bell er blevet fundet død i byen Tuscon, Arizona.

Han forsvandt 20. august og havde ikke givet livstegn fra sig siden sin forsvinden. Det skriver talrige amerikanske medier. Blandt andet Fox News, New York Post og People.

Ifølge Bells bandkammerat Matt Kinman, der var på turné med Bell, var den nu døde sanger og sangskriver diagnosticeret med bipolar lidelse, der er en psykisk sygdom, hvor man i perioder har betydelige udsving i humør og aktivitetsniveau - det vil sige manier og depressioner.

Luke Bell (yderst til højre) med bandmedlemmerne Matt Kinman (i midten) og Mo Kelligan til venstre. Foto: Getty Images

- Vi kom herned til Arizona for at arbejde og spille musik, og han forsvandt bare lige pludselig. Han sad på bagsædet af bilen. Jeg gik ind for at hente noget at spise. Da jeg kom ud, havde han forladt bilen og var smuttet, har Kinmann fortalt til den populære musik-blog Saving Country Music.

I dagene efter den mystiske forsvinden blev der iværksat en grundig eftersøgning.

Annonce:

Luke Bell blev fundet død tirsdag i nærheden af området, hvor han forsvandt. Det forlyder, at han har været død i tre dage, før han blev fundet.

Luke Bell på scenen i Iowa i 2017. Foto: Getty Images

Der vil nu blive foretaget en obduktion, men indtil videre er dødsårsagen ukendt.

Bells musikerkollega og nære ven, Matt Kinman, oplyser, at der var blevet ændret i den medicin, Bell fik udskrevet som behandling for sin psykiske lidelse kort før hans forsvinden.

Bell, der kom fra Wyoming, blev kendt, da han udgav debutalbummet 'Don't Mind if I Do' i 2014.

Han har efterfølgende turneret flittigt, arbejdet sammen med Alabama Shakes og varmet op for store navne som Willie Nelson og Dwight Yoakam.

Læs også: 13 tragiske dødsfald