Fuser på Netflix: Diva er gabende

Ariana Grande: 'Excuse Me, I Love You' (Netflix)

Ariana Grande er angiveligt lysfølsom. Da hun fyldte Royal Arena i oktober 2019, var projektørerne i hvert fald så dæmpede, at 16.000 fans aldrig kunne se hende tydeligt.

Værre var det dog, at man ikke kunne mærke hende.

Kønsløs lolita i Royal Arena

Verdensstjernen fra Florida er mere synlig i sin nye koncertfilm, ’Excuse Me, I Love You’, der i dag fik premiere på Netflix, men det er stadig, som om hun ikke rigtigt er der.

Udover uspændende showsekvenser fra scenen i Londons gigantiske O2 Arena, som blev indtaget et par uger efter 'Sweetener World Tour' var i København, rummer filmen også dokumentarklip fra primært backstage.

Overlegen stemme

På et tidspunkt har Grande præsidenten for sit managementfirma i telefonen, og popidolet slutter såmænd samtalen med at sige ’I love you’, mens hun gaber.

Stakkels Dalton Gomez, som hun lige er blevet forlovet med. Musikalsk formår Grande heller ikke at formidle de store følelser.

Ariana Grande i aktion ved turnépremieren i Albany, New York i marts 2019. Foto: Kevin Mazur/Getty Images

Teknisk er sangerinden derimod så naturstridigt overlegen, at man skulle tro, der var fusket med liveoptagelserne.

Grande har opdateret Mariah Careys stil med enorm succes, og da forbilledet rækker ud til hende for at få hjælp til en video, kan man undtagelsesvis fornemme, at der gemmer sig et levende menneske inde bag den robotlignende Barbie uden karisma.

Lummert: Mere sex og mindre hits

Koncertdelen af ’Excuse Me, I Love You’ er skudt som en blanding af reklamefilm og modeshow, men Grande lever op til den selvforherligende æstetik med skarpe versioner af ørehængerne ’Bad Idea’, ’Break Up with Your Girlfriend, I'm Bored’ og ’Side to Side’.

Hun har en del gode sange. Og en utrolig stemme. Der er bare ikke andet at komme efter.