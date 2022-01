Går amok på forbipasserende

Den amerikanske popstjerne Jason Derulo er havnet i spotlightet på alverdens medier.

Ikke fordi den 32-årige sanger, der står bag numre som 'Acapulco' og 'Love Not War', har begået endnu et hit, men fordi han ifølge blandt andre TMZ i den grad mistede fatningen natten til tirsdag amerikansk tid.

Her blev han ifølge mediet passet op af en gruppe unge mænd, der i spøg råbte efter ham og kaldte ham Usher - altså navnet på en af Derulos musikalske kolleger.

Det fik angiveligt Jason Derulo, der i mange af sine sange netop gør opmærksom på, at det er hans navn, til at gå amok på gruppen.

I en video fra sammenstødet, som TMZ er i besiddelse af, ser man Derulo kaste sig over den ene af mændene og slå løs på ham.

Bagefter vendte han ifølge TMZ sin vrede og sine slag mod en anden mand fra gruppen.

Mediet har fået bekræftet, at politiet blev kaldt til stedet, men at der ikke blev foretaget anholdelse eller rejst sigtelse i den forbindelse. Angiveligt kom ingen af de to mænd til skade i en sådan grad, at de havde brug for lægehjælp.