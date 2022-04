Går i sort: 'Jeg håber, din mor dør'

Rapperen Cardi B slettede søndag sin twitterkonto efter ophedet debat med fans, der kritiserede hende for at udeblive fra årets Grammy-prisuddeling.

Det skriver New York Post.

Cardi B var nomineret til prisen for året rapnavn, men glimrede ved sit fravær til søndagens prisfest natten til mandag dansk tid i Las Vegas.

Cardi B på Roskilde Festival i 2019. Foto: Per Lange

Blandt andet var en twitterbruger skuffet over, at Cardi B hypede Grammy-showet over for sine fans, på trods af hun ikke selv gad være der.

'Cardi er nødt til at tage sine fans mere seriøst. Det her bliver for latterligt og gør mig ked af det, skrev en bruger.

Ifølge New York Post bad hun også en bruger om 'drikke syre' og en anden om at 'sutte pik'.

Hendes børn blev også hevet ind i et tweet omhandlende hendes lyst til at lokke med nyt musik, uden at der sker noget på pladefronten.

Det fik Cardi B til at ønske død over en fans mor, og senere slettede hun sin profil.

'Jeg sletter min twitterprofil, men jeg hader den her latterligt dumme fanskare. I trækker mine børn ind i det, fordi I troede, jeg ville tage til Grammy, men ikke gjorde det. Hvad helvede? Hvornår helvede har jeg antydet, at jeg ville deltage i Grammy? Det er for latterligt. Jeg er nødt til at passe på mig selv', skrev hun på Twitter, kort før profilen gik i sort.

Cardi B vandt ikke en Grammy - den gik i stedet til Baby Keem og Kendrick Lamar.