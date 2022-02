Den britiske rocksanger Gary Brooker er død - 76 år gammel.

Det beretter BBC, som har fået dødsfaldet bekræftet af hans pladeselskab og resten af Procol Harum.

Gary Brooker var forsanger i det britiske rockband og har stået i front for gruppen i mere end 55 år.

Han døde ifølge BBC i sit hjem lørdag efter i en periode at have kæmpet mod en kræftsygdom.

'Han lyste et hvert rum op, som han trådte ind i, og hans venlighed over for de mange fans, der talte forskellige sprog, var legendarisk', skriver bandet i en udtalelse, der fortsætter:

'Han gjorde sig bemærket for sin individualisme, sin integritet og til tider sin stædigt excentriske væremåde. Hans skarpsindige viden og appetit på det latterlige gjorde ham til en uvurderlig historiefortæller'.

Procol Harum spillede i 2006 på Ledreborg i Danmark. Foto: Jens Dige/Ritzau Scanpix

Langvarig strid om hit

Procol Harum er af mange bedst kendt for nummeret 'A Whiter Shade of Pale', som udkom i 1967.

I 2006 indledte bandets tidligere bassist Matthew Fisher en retssag mod sin gamle gruppe, fordi han ikke mente, han nogensinde var blevet betalt sin del for hittet.

I sidste ende afgjorde Højesteret i Storbritannien, at han var berettiget til at modtage royalties for sangen.

Gary Brooker fortalte i 2017, at han aldrig var i tvivl om, at de havde lavet et hit med 'A Whiter Shade of Pale'.

- Fra første øjeblik, vi lavede den, vidste vi, at den var særlig. Når jeg spillede den for folk, var det bare mig, der sad ved klaveret, og alle syntes, at det lød som et hit. Så jeg troede ærligt talt, at det ville blive et hit, før vi overhovedet havde indspillet den, lød det.

Gary Brooker spillede sidste gang med Procol Harum i 2019. Han har også flere gange optrådt som soloartist.

Han efterlader sig blandt andre sin kone, Franky, som han blev gift med i 1967.