Gigant aflyser Europaturné

Selvom Danmark om få timer slipper alle coronarestriktioner, bliver festivalsgæsterne på Danmarks største endagsfestival, Rock Under Broen, nødt til at undvære et stort kunstnernavn.

Aerosmith har nemlig valgt at aflyse deres turné, da der fortsat er stor usikkerhed med forskellige regler og restriktioner hen over Europa.

- Vi må desværre meddele, at vores Europaturné, som skulle have fundet sted i juni og juli 2022 er aflyst. Vi har løbende holdt øje med den igangværende Covid-19 situation og med usikkerhed omkring rejselogistik og fortsatte restriktioner i de forskellige lande, står det desværre klart, at det ikke er muligt for os at spille vores sommerkoncerter i Europa.

- Vores fans helbred og sikkerhed er vores førsteprioritet! Vi vender tilbage og håber at se alle snart. Indtil da, pas på hinanden, og vi er virkelig kede af det, lyder det fra Aerosmith.

Arrangørerne bag den kommende kæmpekoncert er kede af udmeldingen.

- Vi er utrolig kede af det. Vi modtog meldingen kort før middag i dag, og må offentliggøre det nu til aften. Det kommer som et chok. Vi har naturligvis forståelse for den sundhedskrise, der har hærget hele verden, men også at den er på retur, og særligt i Europa ser ud til at udfases som samfundskritisk sygdom, derfor er det ekstremt ærgerligt, at vi ikke kan byde velkommen til Aerosmith til sommer, siger Bent Frandsen fra Rock Under Broen.

Hvis du er en af de mange glade festivalsgæster, der har købt billet, vil du indenfor en uge modtage en mail med information om, hvordan du kan få pengene retur.