Gik på fly: Rapper styrtet i døden

Canadiske Jon James McMurray mistede livet, da han faldt fra flyvinge under optagelse af musikvideo

Den canadiske rapper Jon James McMurray er dræbt i en voldsom ulykke.

Han faldt i døden under optagelserne til en musikvideo, hvor han gik på en flyvinge.

Det skriver Billboard og flere andre internationale musikmedier tirsdag aften.

Den tragiske hændelse fandt sted i British Columbia i lørdags. Jon James McMurray blev kun 33.

Ifølge rapperens management var Jon James McMurray en dygtig skiløber og stuntman. Han havde tilsyneladende trænet intensivt inden ulykken.

Døde øjeblikkeligt

I en meddelelse forklarer Jon James McMurrays management, at det lille fly af typen Cessna blev tvunget mod jorden, da rapperen bevægede sig ud på vingen, og piloten midlertidigt mistede herredømmet.

Den vovede rapper var angiveligt for tæt på jorden til, at hans faldskærm kunne nå at folde sig ud.

Se også: Megastjerne helt til grin i Royal Arena

Jon James McMurray døde øjeblikkeligt, men flyet landede sikkert, og ingen andre kom noget til.

Rapperen udførte flere vilde stunts i sine tidligere musikvideoer.

Se også: Hitmager skudt på motorvej

Jon James McMurray satsede oprindeligt på at blive professionel skiløber, hvilket han dog måtte droppe, da han brækkede ryggen. I stedet forsøgte han sig som rapper.

Det canadiske politi undersøger i øjeblikket omstændighederne omkring Jon James McMurrays død.