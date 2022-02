Giver alle baghjul: Vild bedrift

Den 30-årige britiske sanger var den mest spillede artist i radioen på verdensplan i 2021. Se hvem han slår lige på målstregen og tjek de gigantiske afspilningstal her

Det er uhyre tæt i toppen, men alligevel løber Ed Sheeran, 30, med guldmedaljen i disciplinen 'hvilken artist eller gruppe bliver afspillet mest i radioen over hele verden'.

Det skriver The Mirror baseret på en undersøgelse fra analysefirmaet Viberate, der har kigget på afspilningsdata fra 24.000 radiostationer kloden over.

Hele 4,2 millioner afspilninger blev det til for 'Shape of You'-sangeren i 2021, og det var altså nok til at tage førstepladsen på listen.

Endnu en brite, godt nok med albanske rødder, Dua Lipa, ligger lige i hælene på Ed Sheeran. Hun er kun 100.000 afspilninger fra på andenpladsen.

Britiske Dua Lipa er blevet afspillet 4,1 mio. gange i radioen på verdensplan i det forgangne år. Foto: Thomas Borberg/POLFOTO

Overraskende fjerdeplads

Med et noget lavere tal indtager album-aktuelle The Weeknd tredjepladsen. 3 millioner gange er han ifølge Viberate blevet spillet på en radiostation et eller andet sted i verden.

Lige nu hitter han med bl.a. nummeret 'Sacrifice', ligesom han optræder på Swedish House Mafias nyeste single 'Moth To a Flame'.

Fjerdepladsen vil måske overraske en del. Det er således Queen med det store bagkatalog, der ellers ikke har udgivet ny musik siden 1995.

De har 2,9 millioner afspilninger.

- Jeg finder stor tilfredsstillelse i det faktum, at der stadig er en masse kærlighed til os. Det stopper ikke med at overraske mig, har Queen-trommeslager Roger Meddows-Taylor udtalt til The Sun i forbindelse med offentliggørelsen.

Amerikanske Maroon 5 fuldender top 5 med 2,8 millioner afspilninger på verdensplan.

Undersøgelsen viser tydeligt, at popmusik er den foretrukne genre, når folk lytter til radio, med 141 millioner pop-afspilninger i 2021, men rockmusikken har ifølge The Mirror fået en genopblussen, og går ind på andenpladsen med tæt på 80 millioner afspilninger som genre.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Lyt til det nyeste afsnit af Kvindetribunalet, hvor vi snakker om det vilde dobbeltliv, som 3F's nu tidligere formand levede, hvor han havde to parforhold på samme tid.