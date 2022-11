Gjort til grin: 'Hun prøver ikke engang'

Thanksgiving i USA er lig med, at julen står for døren, og at den næste måned står i Wham! og Mariah Careys tegn.

Og traditionen tro var popstjernen Mariah Carey da også dukket op til den berømte parade Macy's Thanksgiving Parade i New York torsdag for at berige tilskuere og tv-seere med sin skønsang af julehittet 'All I Want for Christmas'.

Det var dog ikke alle, der lod sig narre. På sociale medier flyder det nemlig nu over med kommentarer om, at Mariah Carey vist slet ikke sang til paraden, og det er en historie, der også har nået internationale medier som Daily Mail og New York Post.

'Jeg elsker den manglende energi i Mariah Careys optræden. Det er det den ene ting, vi alle sammen kan regne med', skriver en Twitter-bruger for eksempel.

'Mariah Carey bliver betalt for bare at stå der til Thanksgiving-paraden, og hun prøver ikke engang faktisk at synge med på sangen, der kører i baggrunden', skriver en anden bruger.

Mariah Carey var iført en balkjole og en tiara til lejligheden. Foto: Noam Galai/Getty Images

Det er dog ikke alle, der føler sig stødt på manchetterne over Mariah Careys attitude.

'Mariah Carey får millioner lige nu for at stå der med sin paraply, og ærlig talt er jeg ikke vred. Jeg har respekt', skriver en Twitter-bruger.

Flere brugere har også valgt at forsvare deres idol ved at retweete en gammel kommentar fra popstjerne John Legend, der forklarer, at alle de optrædende til paraden synger playback.

'Vi skal alle sammen mime til paraden, fordi vognene ikke har kapaciteten til at håndtere den lydteknik, der skal til i forbindelse med en live-koncert', skrev John Legend tilbage i 2018.

