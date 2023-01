Gør nar af rocklegendes penis

Glen Matlock blev ret træt af at se på Iggy Pops manddom, da de to punkstjerner turnerede sammen

Iggy Pop er berømt for at smide trøjen. Og berygtet for at smide bukserne.

Sidstnævnte gik tilsyneladende Glen Matlock på nerverne, da han turnerede som bassist i Iggy Pops band sidst i 1970'erne.

Under et interview med The Times fortæller Glen Matlock:

- Problemet med at flashe din diller på scenen er, at du skal være klar til at flashe din diller på scenen. Og han gjorde det altid foran mig. Jeg blev ret træt af at se den, hvis jeg skal være helt ærlig. Den er ikke så imponerende.

Glen Matlock er pladeaktuel med soloalbummet 'Consequences Coming' sidst i april. Foto: Peppermint

Musikalsk er 66-årige Glen Matlock nok mere imponeret af Iggy Pop, der regnes som punkens godfather på grund af sine skelsættende udgivelser i spidsen for det amerikanske band The Stooges.

Annonce:

Glen Matlock var stærkt medvirkende til at kickstarte punkrocken i Europa i skikkelse af bassist og sangskriver for engelske Sex Pistols på deres kontroversielle milepæl 'Never Mind the Bollocks, Here's the Sex Pistols' fra 1977.

Et par år senere figurerede Glen Matlock som bassist og sangskriver på Iggy Pops soloalbum 'Soldier'.

75-årige Iggy Pop er aktuel med albummet 'Every Loser'.

Legendens seneste af adskillige koncerter på dansk grund fandt sted i Falkoner Salen i København sidste sommer, hvor han smed overtøjet i åbningsnummeret.

Bukserne blev dog på.