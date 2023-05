Grådkvalt stjerne: Taler ud om konens tumor

- Det var forfærdeligt.

Den 31-årige verdensstjerne Ed Sheeran lægger ikke fingrene i mellem, når han skal beskrive februar 2022 - en regulær rædselsmåned for ham.

På en og samme tid i fjor var hitmageren i gennem en retssag, mistede sin bedste ven Jamal Edwards og fik besked om, at konen havde fået konstateret en svulst i armen, mens hun var gravid med parrets anden datter.

- I begyndelsen af februar konstaterede de, at der var en tumor. Dagen efter gik Ed ned i kælderen og skrev syv sange på fire timer. Ja, det var nok Eds måde ... Mange mennesker skriver dagbog og får afløb for følelserne på den måde. Men hvis han er ude for noget voldsomt, så skriver han sange, fortæller konen Cherry Seaborn i dokumentaren 'The Sum of it All'.

Det er en beretning i fire afsnit på Disney+, der går helt tæt på Ed Sheeran og konens liv - både i muntre og dystre tider.

Faktisk mest dystre.

For på trods af en stor rekordturné var der bag facaden masser af bekymring og gråd i en periode, som store dele af dokumentaren kredser meget om.

Ed Sheerran og Cherry Seaborn har været sammen siden 2015, og de blev gift i 2019. Sammen har de døtrene Lyra og Jupiter. Foto: Sofi Adams/Disney

Ramt af chok

Sheeran ville dog ikke helt indse alvoren, fortæller han i en intim og rørende scene, hvor parret sidder en sen aften i mørke ved et lejrbål.

- Cherry skulle have fjernet sin knude, og jeg blev ved med at sige, at det bare var en knude, og at vi ikke skulle bekymre os. Alt var i skønneste orden. Men så ringede hun til mig og sagde: 'Det er det ikke'.

- Ja, aflys alle planer, jeg har fået konstateret kræft, indskyder Cherry Seaborn.

- Lægen sagde 'det her er virkelig ikke godt'. Og vi var ramt af chok, påpeger Ed.

Det er en eftertænksom, dyb og ofte grædende Ed Sheeran, der lader Disney+ følge hans liv over en længere periode. Foto: Sofi Adams/Disney

Cherry tager atter ordet:

- Men vi ville først få resultaterne en måned senere. Først får man en indledende udredning, og så kigger de på behandlingsplaner og hvordan de vil håndtere det hele.

Ed afbryder:

- Men ingen behandlingsplaner duede.

Cherry tager ordet igen:

- Det gik der er par uger med, hvor vi talte med kirurger og onkologer. Og der var en sekventering af tumoren, hvor de fandt ud af, at det var mindre alvorligt end først antaget. Det var jo fantastisk nyt. Jeg kastede næsten op, siger Cherry.

Men de fik ikke lov at være glade særligt længe, for dagen efter døde Ed Sheerans bedste ven.

- Ja, det var en virkelig hård tid. Februar bliver aldrig min yndlingsmåned. Jeg er ikke rigtig kommet videre, og det er jeg ikke sikker på, at jeg gør, lyder det fra Sheeran.

