Grædende Adele undskylder

Verdensstjernen Adele har sent torsdag aften dårlige nyheder til de fans, der skulle have oplevet at være til koncert med sangerinden i Las Vegas i USA.

Det var planlagt, at Adele skulle have afholdt en række koncerter i den amerikanske spilleby.

Men dagen inden den første koncert fredag meddeler hun i en i en video på Instagram, at showet ikke er klar, og at alle koncertdatoer vil blive rykket.

Koncerterne skulle være foregået i teatret The Colosseum, der ligger på hotellet Caesars Palace.

Ifølge den britiske sangerinde er halvdelen af hendes team ramt af covid-19. Samtidig skyldes udskydelsen leveringsforsinkelser.

- Vi er løbet tør for tid, og jeg er så ked af det og er virkelig flov, siger en tydeligt berørt Adele i videoen.

- Jeg er virkelig, virkelig ked af det.

Snart mere info

Koncerterne skulle være afholdt over en periode fra januar til april, og showet har navnet 'Weekends With Adele,' fremgår det på sangerindens officielle hjemmeside.

Det fremgår også i Instagram-opslaget, at der snart vil komme mere information.

Adele udkom med sit fjerde album, '30', tilbage i november. Her er blandt andet singlen 'Easy On Me' at finde.

Derudover er den britiske sangerinde, der er kendt for med sin sangstemme at kunne komme op i de helt høje toner, kendt for hits som 'Hello', 'Someone Like You' og 'Rumour Has It'.

Derudover har hun hevet flere Grammy-statuetter hjem samt en Oscar i 2013 for 'Skyfall', der var temasang til James Bond-filmen af samme navn fra 2012.

Sidst hun gav koncert i Danmark var i maj 2016, hvor hun gæstede både Jyske Bank Boxen i Herning og Forum på Frederiksberg.

Der er i forbindelse med '30' ikke annonceret en verdensturné.