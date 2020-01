Grædende verdensstjerne gik i stå på scenen

Det var en tårevædet omgang, da sangerinden Demi Lovato natten til mandag vendte tilbage.

Det skete ved den årlige prisuddeling Grammy Awards, hvor hun fremførte sin nye ballade 'Anyone'. I sangen åbner Demi Lovato om hendes problemer med alkohol og ensomhed. I juli 2018 blev Lovato indlagt efter en overdosis, og i december samme år kunne hun fortælle, at hun var ædru og glad for at være i live.

Det skriver CNN.

'Anyone' blev skrevet få dage før en overdosis bragte hende i knæ, og det var derfor en følelsesladet omgang, da den 27-årige sanger med tårerne trillende skulle fremføre den foran publikum.

Hun beskriver selv teksten som et råb om hjælp, og hun nåede kun til den første linje, før hun gik i stå og måtte samle sig. Efter en kort pause kunne den garvede verdensstjerne begynde forfra, og hun fremførte sin sang med tårerne trillende ned ad kinderne, som du kan se i videoen over artiklen.

Efter ærligt at have åbnet sit hjerte om den ensomhed, der dominerede hendes tanker op til den skæbnesvangre overdosis, rejste publikum sig og hyldede hende.