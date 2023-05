Grove voldtægtsanklager mod countrystjerne

Den amerikanske countrysanger Jimmie Allen står over for grove voldtægtsanklager fremsat af et tidligere medlem af stjernens managerstab. Overgrebene skulle angiveligt være stået på over en periode på 18 måneder

En anonym tidligere ansat i staben hos den 37-årige country-stjerne Jimmie Allen har rettet grove anklager mod sin tidligere arbejdsgiver i et søgsmål.

I søgsmålet anklager den anonyme kvinde Allen for at have voldtaget og begået overgreb mod hende flere gange over en periode på 18 måneder.

Ifølge kvinden skulle Allen have voldtaget hende og udsat hende for gentagne seksuelle overgreb.

Søgsmål blev rejst torsdag ved retten i Tennessee. Søgsmålet er rettet mod Allen og hendes tidligere arbejdsgiver, Wide Open Music, der opdagede Allen tilbage i 2016.

Det skriver Variety, der har set søgsmålet og talt med den anonyme kvinde.

Jimmie Allen er en dekoreret country-stjerne, der har flere hundrede millioner streams på flere af sine numre. Foto: Chris Pizzello/Ritzau Scanpix

'Det var et gensidigt forhold'

Jimmie Allen har dog et andet syn på sagen, han bekræfter i en skriftlig udtalelse til Variety, at han har haft et gensidigt sekuselt forhold til sin daglige manager i næsten to år. 'I den tidsperiode anklagede hun mig aldrig for at gøre noget ulovligt, og hun talte om vores romantiske og venskabelige forhold som et, hun ville have holdt ved.'

Men forholdet mellem de to løb ud i sandet. Og her var det, at 'Best Shot'-sangeren beretter i den førnævnte udtalelse, at kvinden ansatte en advokat og efterspurgte penge fra Allen.

Oven i cowboy-hatten konspirerer de amerikanske gossipblade, om voldtægsanklagerne har været medvirkende til, at Allen og hans kone Alexis annoncerede deres split i slut april.