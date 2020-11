Hårdt ramt: Pause på ubestemt tid

Popstjernen Jesy Nelson er blevet syg og tager en længere orlov fra den britiske pigegruppe Little Mix

Sangerinden Jesy Nelson kommer ikke på scenen med Little Mix lige foreløbig.

Den engelske popstjerne holder en længere pause fra det populære pigeband på grund af en sygdom, hun ikke ønsker offentliggjort.

BBC bringer nyheden.

Der foreligger ingen andre detaljer om 29-årige Jesy Nelsons lidelse.

Mentale problemer

Hendes orlov fra Little Mix kommer, efter hun på det seneste er udeblevet fra gruppens optrædener ved et talentshow på BBC samt MTV European Music Awards.

Popbandet har netop udsendt deres sjette album, 'Confetti', der gik ind på andenpladsen af den britiske chart.

Populært popband går hver til sit

Little Mix er et produkt af den britiske udgave af 'The X Factor', og bandet har opnået enorm succes i primært hjemlandet, hvor samtlige deres album er landet i top fem.

Jesy Nelson har tidligere beskrevet sine psykiske problemer i den prisvindende dokumentar 'Jesy Nelson: Odd One Out'.