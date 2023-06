Hærværk mod Rammsteins kontor: Gruppe tager ansvaret

Kritikken og anklagerne om overgreb og voldtægt har føget om ørerne på Rammsteins frontmand, Till Lindemann, den seneste tid.

Og det er bogstaveligt talt ikke det eneste, der har føget om ørerne på den skandaleramte Rammstein-sanger.

Det tyske medie Bild skriver nemlig, at der er begået hærværk mod Rammsteins kontor, hvor flere ruder angiveligt er blevet smadret med sten.

Politiet i Berlin bekræfter, at de rykkede ud til Rammsteins kontor natten til tirsdag, men vil på nuværende tidspunkt ikke komme med flere detaljer i sagen.

De tyske myndigheder anser hændelsen som værende politisk motiveret.

Rammstein-forsanger Till Lindemann er anklaget for overgreb og voldtægt på flere kvinder. Foto: Christophe Gateau/Ritzau Scanpix

Tysk gruppe tager ansvaret

En gruppe ved navn North East Antifada Berlin har ifølge Bild taget ansvaret for hærværket.

I det berlinske debatforum 'Kontrapolis' skriver gruppen, at de har angrebet Rammsteins kontor som en reaktion på anklagerne mod forsangeren Till Lindemann for overgreb og voldtægt.

'Natten til 27. juni har vi angrebet Rammsteins kontor i Berlin Reinickendorf. Ruderne blev smadret, og under det hæslige Rammstein-logo har vi nu skrevet 'Ingen scener til gerningsmænd', skriver gruppen og fortsætter:

'Vi sympatiserer med dem, der er blevet ofre for organiseret seksuelt misbrug fra Till Lindemann og co. og vil gerne gøre det helt klart: For gerningsmænd som jer gælder konsekvenser.'

Rammstein-fans på Copenhell mener, at anklagerne mod forsanger Till Lindemann er en fis i en hornlygte På Copenhell spurgte Ekstra Bladet flere Rammstein-fans, hvad de tænker om anklagerne mod frontmanden. Video: Per Lange

Ingen vil have noget med ham at gøre

Tidligere på måneden blev det bekræftet, at den offentlige anklager har indledt en efterforskning af Lindemann, efter flere anklager om, at seksuelle overgreb har fundet sted i forbindelse med koncerter.

Universal Music har som konsekvens af anklagerne stoppet markedsføring og promovering af bandet, mens efterforskningen står på, skriver mediet NME.

Også Till Lindemanns bogforlag, Kiepenheuer & Witsch, der har udgivet flere af hans digtsamlinger, har opsagt samarbejdet, efter at de blev opmærksomme på en voldsom pornofilm med forsangeren.

Bandet har afvist, at der skulle være foregået noget ulovligt til efterfesterne. Trommeslager Christoph Schneider har dog gjort det klart, at han personligt ikke kan stå inde for alt, hvad Till Lindemann gør til efterfesterne.