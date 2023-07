Halv millard kroner: Kendis-børn slås om enorm arv

Soul-dronningen Aretha Franklin døde for fem år siden som 76-årig af kræft i bugspytskirtlen.

Med 73 hits på Billboards Hot 100-liste gennem sin seks årtier lange karriere, ikke mindre end 18 Grammy-statuetter og et utal af koncerter gjorde hun sig fortjent til prædikatet i magasinet Rolling Stone som 'Største sanger nogensinde', og hun havnede aldrig i pengenød.

Ifølge Celebrity Net Worth var hun da også ved sin død god for 80 millioner dollar, svarende til over en halv milliard kroner.

Aretha Franklin undlod at efterlade sig et officielt testamente, hvilket nu har skabt alvorlige kontroverser angående hendes store arv.

Mandag startede derfor en retssag i Michigan, hvor sangerindes fire sønner begyndte en kamp om arven.

Det skriver CNN.

Annonce:

Aretha Franklin i hendes kiste i Charles H. Wright Museum for Afrikansk-Amerikansk historie, hvor hendes kiste var åben for offentligheden i to dage efter hendes død. Foto: Paul Sancya/AP

Kernen i den juridiske sag drejer sig om flere håndskrevne testamenter, der blev fundet i den afdøde Aretha Franklins hjem i en forstad til Detroit i USA. Testamenterne blev fundet adskillige måneder efter, at 'dronningen af soul' døde af kræft.Et af dokumenterne blev fundet under en sofapude, mens et andet blev fundet i et aflåst skab.

Sønnerne kæmper om arven

To af sangerindens sønner, Kecalf Franklin og Edward Franklin, ønsker at dokumentet fra 2014 skal gælde som hendes juridiske testamente, mens en anden søn, Ted White ll, er fastsat på, at et dokument fra 2010 skal være gældende som det officielle testamente.

Aretha Franklins fjerde søn er ikke involveret i sagen, da han har særlige behov og derfor er under juridisk værgemål.

I dokumentet dateret til 2010 står der, at sangerindens hus i Bloomfield Hills i Michigan skal deles ligeligt mellem Ted og Kecalf, hvor sidstnævnte vil være tvunget til at skulle tage business-undervisning. Derudover skulle de to sørge for et 'førsteklasses-hjem' til den tredje søn, Edward.

Annonce:

I dokumentet fra 2014 står der, at huset udelukkende går til Kecalf. I modsætning til sine brødre havde han dannet en stor familie med to døtre og to sønner - Arethas børnebørn.

Brødrene søger derudover en juridisk afgørelse i fordelingen af Aretha Franklins musik-royalities, kontanter og smykker.

Aretha Franklin og hendes søn Kecalf til sangerindes 72års fødselsdag i New York i 2014. Foto: Charles Sykes/Ritzau Scanpix

Aretha Franklins advokat gennem næsten tre årtier havde rådet sangerinden til at skrive et testamente.

'Vi insisterede på, at hun skulle skrive et testamente. Men hun var en meget privat person, og jeg tror ikke, at hun ønskede at dele den information med en anden person, såsom en advokat. Derfor tror jeg, at hun valgte at skrive det ned selv,' har sangerindes advokat Don Wilson ifølge CNN tidligere udtalt.

En af de største nogensinde

Hendes sidste optræden fandt sted i november 2017, hvor hun sang ved et velgørenhedsarrangement i New York, hvor overskuddet gik til sangeren Elton Johns aids-fond.

Aretha Franklin var den første kvinde, der blev optaget i The Rock and Roll Hall of Fame.

Hun har vundet 18 Grammy-statuetter og er med et pladesalg på over 75 millioner eksemplarer en af de bedst sælgende, kvindelige artister nogensinde, og så har hun haft hele 77 sange placeret på Billboards Hot 100-liste.

Magasinet Rolling Stone kårede hende i begyndelsen af dette årtusind til historiens største sanger - lige foran Ray Charles og Elvis Presley.