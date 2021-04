- Han torturerede mig

Efter 16 år fik Tina Turner nok. Nok af tæsk med bøjler, seksuelle overgreb og at blive overhældt med skoldhed kaffe.

En sommerdag i 1976 flygtede hun fra sin voldsmand og samarbejdspartner, Ike Turner, og løb over en motorvej i Dallas med 36 cents på lommen.

Den legendariske sangerindes traumatiske historie er blevet fortalt utallige gange. Nu fortælles den igen tilsat vedkommende professionalisme i dokumentaren ’Tina’.

I filmen beskriver hun tiden med ægtefællen Ike som ’tortur’.

- Jeg var sindssygt bange for den mand, erkender Turner.

Utroligt comeback

Forholdet til Ike indeholdt imidlertid en dobbelthed.

Den formidable bandleder, sangskriver og musiker, som stod bag historiens måske første dosis rock’n’roll, ’Rocket 88’, oplærte den naive teenager og bomuldsplukker fra Nutbush, Tennessee.

Ike gjorde Anna Mae Bullock til Tina Turner.

Sangerinden var en uimodståelig naturkraft som stjernen i The Ike & Tina Turner Revue. Foto: HBO

Navnet var det eneste, hun fik, da parret blev skilt. Det skulle vise sig at blive meget værd.

De første år af sin solokarriere leverede Tina Turner dog ubetydelig nostalgi i Las Vegas, men i et bemærkelsesværdigt interview med populære People Magazine i 1981 fortalte hun for første gang åbent om sin frygtelige fortid, og det skabte fornyet opmærksomhed om hendes person.

Kvinder overalt i USA relaterede til hendes smerte. Og snart relaterede verden til hendes musik.

I en alder af 44 fik hun i 1984 et enestående comeback og fornyet gennembrud med en ny popsound på albummet ’Private Dancer’, der blev en multimillionsællert.

En verdensstjerne var genfødt, og Turner kunne fylde stadions.

Søn begik selvmord

’Tina’ er en klassisk fortælling om at overkomme modgang. Men trods åbenhjertige interviews med den pensionerede hovedperson, der nu er 81, savner filmen råhed, farlighed og intensitet.

De kvaliteter strutter til gengæld uimodståeligt fra glorværdige gamle liveklip med Ike & Tina Turner, hvor naturkraften i front performer som en eksplosiv amazone.

Oprah Winfrey interviewes i ’Tina’, hvilket siger en del om tonen, og portrættet er tydeligvis blåstemplet af hovedpersonen, der rørende beretter om at blive forladt af sin kærlighedsløse mor.

Til gengæld strejfer hun kun sit angiveligt ganske problematiske forhold til sine børn, som hun i lange perioder forlod for at turnere kloden rundt.

Sønnen Craig skød sig selv i 2018, og dokumentaren er dedikeret til ham. Selv forsøgte Turner at begå selvmord i 1968 ved at sluge et glas piller.

Hun overlevede som bekendt. Som hun har overlevet alt andet.