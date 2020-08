- Han ville myrde mig med økse

Den amerikanske topguitarist Walter Trout fortæller om sin barndom i frygt for ekstremt voldelig stedfar

For Walter Trout blev den elektriske guitar en redning, da han fik instrumentet i hænderne som barn.

Gennem musikken flygtede han fra en frygtelig barndom i New Jersey.

Til Ekstra Bladet siger blueslegenden:

- Mine forældre blev skilt, da jeg var seks. Min storebror tog med min far, og jeg boede hos min mor. Mine forældre blev begge gift igen med bindegale mennesker.

- Min mor kendte ikke rigtigt sin nye mand, da de blev gift. Han havde været marinesoldat under Anden Verdenskrig og var blevet tortureret som krigsfange i Japan. Da han kom hjem, led han af posttraumatisk stresssyndrom, men det anede man ikke, hvad var dengang. Han blev hjemsøgt af krigens rædsler og drak sig fuld og blev ekstremt voldelig.

Ihjel om natten

Trout forklarer, han levede i evig frygt for sin stedfar:

- Han kunne finde på at ville myrde min bror og mig med en økse. Min bror holdt ham engang væk med et haglgevær. Ofte smed min mor ham ud, og så pakkede vi vores ting og flyttede et andet sted hen. Men han fandt altid ud af, hvor vi var, og så undskyldte han, og hun tilgav ham. Så begyndte det hele forfra.

- Når jeg gik i seng på mit værelse om aftenen, flyttede jeg mine møbler hen foran døren, så han ikke kunne komme ind og slå mig ihjel om natten. Jeg kunne høre, han tog i dørhåndtaget, og jeg har lidt af søvnløshed lige siden.

Walter Trouts biografi hedder ’Rescued from Reality’. Det var det, han blev af musikken.

Musikeren har netop udsendt albummet 'Ordinary Madness', og han har koncerter planlagt på Train i Aarhus 14. februar og i Amager Bio i København 25. september næste år.

For tiden er Walter Trout i Thy - læs mere om hans danske forbindelse her:

