Hele landet i sorg: Bollywood-ikon død

Den 92-årige Bollywood-sangerinde Lata Mangeshkar er død.

Ifølge BBC, der bringer nyheden, var hun en af de mest elskede stemmer i Bollywood-industrien, hvor hun gennem mere end 50 år har lagt stemme til tusindvis af sange, som er oversat til 36 sprog.

Søndag bliver hun stedt til hvile ved en statslig begravelse i Mumbai efterfulgt af to dages officiel landesorg. Hendes død har da også affødt reaktioner fra både Indiens præsident og premierminister.

Præsident Ram Nath Kovind har ifølge BBC udtalt, at nyheden var 'ligeså hjerteskærende' for ham, som for millioner af mennesker verden over.

Landets premierminister, Narendra Modi, forklarer samstemmende, at Mangeshkars død efterlader 'et tomrum i nationen, som ikke kan fyldes'.

I sine unge dage havde Lata Mangeshkar også et par roller foran kameraet. Foto: Getty Images

Selvom Lata Mangeshkar havde ganske få roller, hvor hun selv optrådte foran kameraet, har hun tidligere udtalt, at hendes hjerte aldrig var med i skuespillet.

I stedet bankede det for musikken. Hendes store gennembrud kom i 1949 med filmen 'Mahal', hvortil hun sang nummeret 'Aayega Aanewala'. Siden har hendes røst sikret hende adskillige priser.

Lata Mangeshkar har aldrig været gift og efterlader sig heller ingen børn. Hun efterlader sig sin yngre søster, Asha Bhosle, der også er Bollywood-sangerinde.