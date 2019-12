Helt slut: Legenderne er færdige

Slayers sidste sætliste

1. South of Heaven (fra 'South of Heaven', 1988)

2. Repentless (fra 'Repentless', 2015)

3. Postmortem (fra 'Reign in Blood', 1986)

4. World Painted Blood (fra 'World Painted Blood', 2009)

5. Hate Worldwide (fra 'World Painted Blood', 2009)

6. War Ensemble (fra 'Seasons in the Abyss', 1990)

7. Stain of Mind (fra 'Diabolus in Musica', 1998)

8. Disciple (fra 'God Hates Us All', 2001)

9. When the Stillness Comes (fra 'Repentless', 2015)

10. Born of Fire (fra 'Seasons in the Abyss', 1990)

11. Payback (fra 'God Hates Us All', 2001)

12. Seasons in the Abyss (fra 'Seasons in the Abyss', 1990)

13. Jesus Saves (fra 'Reign in Blood', 1986)

14. Chemical Warfare (fra 'Haunting the Chapel', 1984)

15. Hell Awaits (fra 'Hell Awaits', 1985)

16. Dead Skin Mask (fra 'Seasons in the Abyss', 1990)

17. Show No Mercy (fra 'Show No Mercy', 1983)

18. Raining Blood (fra 'Reign in Blood', 1986)

19. Mandatory Suicide (fra 'South of Heaven', 1988)

20. Angel of Death (fra 'Reign in Blood', 1986)