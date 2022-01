Helt væk: Ufattelig fiasko

Katy Perrys karriere er i dyb krise efter endnu en udgivelse fra popstjernen flopper totalt verden over

Katy Perry kalder sin nye single 'When I'm Gone'. Det har vist sig at være en højaktuel titel.

Den californiske popstjerne er i hvert fald helt væk på alverdens hitlister, og sangen er endnu en øredøvende fiasko for den kriseramte sangerinde.

Mellem 2008 og 2013 markerede Katy Perry sig som en regulær hitmaskine med ikke mindre end ni førstepladser på den amerikanske singlechart Hot 100, men siden er hendes popularitet punkteret.

'When I'm Gone', der udkom sidst i december, er entertainerens femte single i træk, som slet ikke opnår en placering på legendariske Hot 100, og den har også misset den danske top 40.

Sangen peakede på 59. pladsen i Storbritannien.

Koncerter i Las Vegas

'When I'm Gone' er udsendt i samarbejde med den svenske dj Alesso, der tidligere har haft hits med Tove Lo, Hailee Steinfeld og Calvin Harris.

Katy Perry lancerede singlen i forbindelse med starten på sin koncertrække Play i Las Vegas, der genoptages i marts.

Den 37-årige verdensstjerne, som i virkeligheden hedder Katheryn Elizabeth Hudson, har underholdt i Danmark flere gange.

Hun debuterede på dansk grund i K.B. Hallen i København i 2009, og hendes seneste besøg fandt sted i Royal Arena på Amager anno 2018.

Katy Perrys seneste album, 'Smile', floppede i sommeren 2020.