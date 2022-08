Her bliver stjerne båret fra scenen

D-Roc fra hiphop-duoen Ying Yang Twins kollapsede i weekenden under en optræden og blev båret væk fra scenen. Se videoen længere nede i artiklen

Uhyggelige scener fandt sted søndag i den amerikanske delstat Missouri.

Hiphop-duoen Ying Yang Twins, der består af D-Roc og Kaine, optrådte foran et tætpakket publikum med diverse hits fra start 00'erne.

Men godt 30 minutter inde i duoens optræden faldt D-Roc pludselig på gulvet og måtte blive båret fra scenen af sikkerhedsvagter til lægebehandling.

Det skriver TMZ.

Du kan se D-Roc blive båret væk fra scenen i videoen nedenunder.

Skyldtes dehydrering

TMZ har efterfølgende talt med 43-årige D-Roc, der fortæller, at han kollapsede på grund af væskemangel.

Sangeren siger videre til mediet, at han er på dupperne igen og er mere end klar til at optræde for publikum igen.

Han afslutter med at fortælle, at han i fremtiden vil lave nogle livsstilsændringer, så den amerikanske sanger ikke oplever samme uhyggelige episode.

Ying Yang Twins debuterede i 2000 og fik for alvor gennembrud i 2003, da de kom med på Britney Spears' album 'In the Zone'.

Derudover er duoen også kendt for deres sang 'Halftime', som bliver spillet ved NFL-holdet New Orleans Saints hjemmebanekampe efter deres touchdowns.

D-Roc hedder i virkeligheden Deongelo Holmes, mens Kaine har det borgerlige navn Eric Jackson.