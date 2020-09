Her er Nirvana-babyen i dag

29-årige Spencer Eldens baby-diller er at finde i rundt regnet 30 millioner hjem verden over på lp- og cd-covers.

Coveret med den svømmende undervandsbaby er blevet et af 90'ernes mest ikoniske, og selve albummet 'Nevermind' af bandet Nirvana er blevet et af rockhistoriens mest indflydelsesrige.

Spencer Elden har hele sin barn- og ungdom har været kendt som den nøgne, svømmende baby fra Nirvanas gennembrudsalbum, 'Nevermind', der blev udgivet i 1991.

Han har tidligere fortalt, at det ofte efterlader ham med en med en lidt mærkelig fornemmelse, at så mange mennesker har set ham nøgen.

- Det er lidt 'creepy', at så mange mennesker har set mig nøgen. Jeg føler mig på en måde lidt som verdens største pornostjerne, har han tidligere fortalt.

Spencer Elden har været i poolen med jævne mellemrum siden den oprindelige fotografering for at genskabe billedet. Foto: Ritzau Scanpix

Han indrømmer dog, at at han fra tid til anden har brugt sin stjernestatus til at score piger.

- Jeg har brugt score-replikken: 'Vil du se min penis ... igen?', indrømmer Spencer, der ofte bliver stoppet på gaden for at signere det berømte 'Nevermind'-cover.

En anden forholdsvis mærkelig oplevelse indtraf, da Spencer blev inviteret hjem til en rig kvinde, der ville have ham til at svømme i sin swimmingpool - udelukkende fordi han var den berømte 'Nirvana-baby'.

Spencer, der aldrig selv har mødt medlemmerne fra Nirvana, har ingen drøm om selv at blive rockstjerne.

Han vil nemlig være pilot. I sin fritid dyrker Spencer for øvrigt pudsigt nok vandpolo - dog ikke nøgen ...

Spencer Elden i poolen som voksen - dog med badebukser på. Foto: Ritzau Scanpix

Spencer Elden fortæller desuden, at han bestemt ikke er blevet rig af sin berømmelse, selv om han fra tid til anden scorer lidt håndører ved at stille op til interviews og fortælle sin historie.

Da fotoet blev taget tilbage i begyndelsen af 1990'erne, modtog Spencers forældre 200 dollars for ulejligheden. Den betaling har altså ikke ændret sig, og der er ikke blevet udbetalt nogen fed bonus selv om cirka 30 millioner personer den dag i dag har albummet liggende derhjemme, og coveret er blevet et af musikhistoriens mest berømte.